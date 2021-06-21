Перед началом рабочей недели дачники стояли в пробках

В Ленинградской области и пригородах Петербурга накануне вечером образовались серьезные заторы. Пробки заметили на въездах в город. Причиной стали дачники, решившиеся одновременно вернуться в город к началу рабочей недели. Об этом сообщает сервис “Яндекс.Пробки”.

Согласно сервису, вечером 20 июня пробки достигли 9 километров на трассах “Сортавала” и “Кола”. Кроме того, на 5 километров растянулся затор на Приморском шоссе и Дороге жизни. Помимо большого количества автомобилистов на дорогах мешали проезду ремонтные работы и аварии.

Ситуацию еще усложнила аномальная духота. Дачники простояли несколько часов в жарких салонах автомобилей. Известно, что некоторые теряли сознание.