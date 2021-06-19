Вечером на дорогах Петербурга образовались 6-балльные пробки

Жители Петербурга выезжают на природу, чтобы отдохнуть у водоемов и на дачах. В связи с этим вечером 19 июня на дорогах города образовались 6-балльные пробки. Информация о заторах предоставлена в сервисе «Яндекс.Пробки».

Движение наиболее затруднено на выездах из города и на участках, где проводятся ремонтные работы.

Пробка на съезде КАД к Новоприозерскому шоссе заняла почти 6 километров. Ситуацию усугубила произошедшая на трассе авария.