На время ЕВРО-2020 запретили судам передвигаться по каналу Грибоедова

В Петербурге временно приостановили движение речных трамвайчиков по каналу Грибоедова. Причиной стали матчи Чемпионата Европы по футболу. Дело в том, что фан-зоны находятся на участке от итальянского моста до реки Мойка. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Кроме того, фан-зоны расположены на Конюшенной площади. Рядом течет канал Грибоедова, и шум речных трамваев могут помешать болельщикам следить за матчами ЕВРО-2020.

Запрет на передвижение по каналу будет действовать днем и вечером с 18 по 20 июня, затем с 22 по 244 июня и с 26 по 29 июня. Кроме того, запрет будет действовать и в следующем месяце: 2 и 3 июля, а также 6 и 7 июля. Последним днем запрета станет 11 июля.