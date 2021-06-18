Суд передал проектирование “коричневой” ветки “Метрогипротрансу”

В Петербурге приняли решение по поводу строительства “коричневой” ветки. Решение вынес Арбитражный суд Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Дело о строительстве Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена затянулось на два года. Жалобу в 2019 году подала компания "Метрогипротранс".

Ранее дело приостановили в связи с отсутствием протокола совета директоров в материалах дела. В результате через два года Арбитражный суд вынес решение, согласно которому проектирование перейдет компании "Метрогипротранс".