На КАД перекроют движение между двумя шоссе

В Петербурге ремонтные работы на КАД станут причинами перекрытия трассы. Изменения коснутся участка между развязками Рябовского и Колтушского шоссе. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, на Кольцевой автодороге планируют установить П-образную металлическую опору, на которой разместят знаки переменной информации. Работы проведут ночью. Первый раз сотрудники Упрдора выйдут в ночь с 23 на 24 июня в 00 часов. Работы по установке займут всего 20 минут.

Второй раз участок между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют в ночь с 24 на 25 июня. При этом в первый раз перекрыт будет участок внутреннего кольца, а второй — внешнего.