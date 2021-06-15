Петербург и Москву свяжут новым веломаршрутом

В группе «Петербургское велосообщество» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что в Московской области начались строительные работы на первом участке нового велосипедного маршрута, который соединит Санкт-Петербург и Москву.

«На отрезке от Яхромы до Дубны началось строительство первого этапа веломаршрута Москва — Петербург. Велодорога пройдёт вдоль канала им. Москвы», — написали в сообществе.

Весь маршрут был исследован в рамках велосипедной экспедиции. Таким образом, за 16 дней спортсмены преодолели расстояние в 1150 км и посетили такие города, как Великий Новгород, Тверь, Гатчину, Осташков, Торжок, Старую Руссу, а также Северную столицу.