На трассе М-11 Москва-Петербург увеличили разрешенную скорость

С 11 июня на трассе М-11 «Нева», которая соединяет Москву и Санкт-Петербург, разрешенная скорость будет увеличена до 130 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Ранее максимальная скорость на участке с 59-го по 149-й километр трассы составляла 110 км/ч. Автомобилисты будут оповещены об изменении скоростного режима посредством установления дорожных знаков и табло переменной информации

В «Автодоре» отметили, что скоростной режим повышен в связи с отсутствием на трассе пешеходных переходов и пересечений с другими дорогами. Кроме того, с 59-го км магистрали до Петербурга нет неосвещенных участков.