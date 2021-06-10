Стоимость ремонта Рябовского шоссе составит более 95 млн

В Петербурге планируют отремонтировать дорожное покрытие Рябовского шоссе. Ремонтные работы начнутся в пятницу, 11 июня. Стоимость ремонта составит 95,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, обновление покрытия коснутся участка от КАД до Сосновского проспекта. Протяженность объекта составит 2,5 километра. Согласно плану, на участке заменят асфальт на тротуарах и проезжей части, а также заменят бортовые камни. По завершении работ, к июлю, территорию благоустроят и устранять последствия деятельности ремонтных групп.

Напомним, ремонт пройдет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в него входит 32 адреса.