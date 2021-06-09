На КАД снова перекроют движение на одном из участков

В Петербурге перекроют движение транспорта на одном из участков Кольцевой автодороги. Речь идет об участке между развязками с Шафировским и Пискаревским проспектами. Об этом сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, в ночь с 10 на 11 июня проезд будет закрыт на внутреннем кольце КАД, а на внешнем - в ночь с 11 на 12 июня. Причиной введения ограничений станет установка П-образной металлической опоры. Конструкцию установят для размещения знаков переменной информации.

Как сообщают в Упрдоре, работы займут всего 20 минут - с 00:00 до 00:20.