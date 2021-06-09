Гонщика с Дворцовой площади задержали и изъяли машину

Петербуржца, устроившего гонку по Дворцовой площади, задержали и оштрафовали за экстремальный заезд. Инцидент произошел накануне, в 19 часов 8 июня. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и области.

Водитель сделал несколько опасных маневров, а затем попытался уехать. Однако правоохранительные органы задержали нарушителя на Невском проспекте.

“Нарушителем оказался 28-летний уроженец одного из закавказских государств. Автомобиль гонщика с признаками перебивки идентификационных номеров изъят и помещен на спецстоянку для проведения экспертизы", - отметили в главке.

В результате водителя оштрафовали, а машину забрали на штрафстоянку. В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения.