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В Петербурге объявят 10 крупнейших лотов на новую автобусную сеть

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© Фото: baltphoto.ru

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Город будет переходить на новую модель транспортного обслуживания.

В Смольном сообщили, что во вторник, 8 июня, будет объявлен конкурс на первые 10 лотов для создания новой большой транспортной модели.

Организатором конкурса выступит Комитет по госзаказу. На данный момент Смольный остановился на том, что 350 автобусных маршрутов среди частных среди частных перевозчиков необходимо будет разыграть на 20 конкурсах: 10 больших и 10 маленьких. Благодаря этому, крупные компании смогут пригнать на один лот 360 общественных транспортных средств. После того, как будут объявлены результаты по первому десятку, через неделю состоится конкурс по второму.

Ожидается, что договора будут подписаны на 6 лет. Их стартовая стоимость составляет 200 млрд рублей.

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