Между Пушкиным и Купчино запустят скоростной трамвай в 2024 году

В рамках проекта «Невская дельта» новые кампусы СПбГУ будут возведены в Пушкине. В связи с активной застройкой района планируется расширить Пулковское шоссе. В связи с большим количеством автомобилей в городе, особое внимание уделят развитию общественного транспорта. Об этом заявил вице-губернатор Максим Соколов.

Для улучшения сообщения с Пушкиным в 2024 году от Купчино запустят скоростной трамвай, который будет проходить через Шушары. Новый транспорт будет также обсупечивать территорию будущего кампуса СПбГУ.