Движение на «зеленой» ветке петербургского метро восстановили

В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга сообщили, что движение по Невско-Василеостровской линии восстановлено и поезда функционируют в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, с утра, в понедельник, 7 июня, в подземке Северной столицы увеличился интервал движения между поездами. В результате, пассажирам подземки необходимо было очень продолжительное время ждать составы.

Причины задержки во времени до сих пор неизвестны.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что народная артистка России Римма Волкова, которая более 25 лет преподавала в Мариинском театре, а после уже преподавала в музыкальной школе им. Римского-Корсакова.