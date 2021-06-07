На Финляндском направлении задержались электрички

В воскресенье, 6 июня, на Финляндском направлении на участке Вакселово-Грузино Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошла задержка некоторых электричек. По предварительной информации, причиной задержки стала техническая неисправность.

Очевидцы сообщили, что сломался грузовой поезд. Также стало известно, что пассажиры, находящиеся в одной из электричек сообщили, что они застряли на станции в Лемболово и стоят без движения в сторону города.

«Перед нами еще одна электричка и сломанный грузовой поезд», — сообщил один из очевидцев.

Как отметили в пресс-службе ОЖД, задержанными электричками оказались: поезд № 6558, который задержался на 1 час 15 минут, № 6562 — 1 час, № 6564, № 6566 и № 6568 — около 50 минут.