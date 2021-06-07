На «зеленой» ветке петербургского метро увеличился интервал движения поездов

В Санкт-Петербурге в метрополитене на Невско-Василеостровской линии увеличился интервал движения поездов. Об этом жителям Северной столицы сообщили в петербургской подземке в 8:09.

В пресс-службе метрополитена Петербурга уточнили, что Интервал движения составов увеличился между станциями «Беговая» и «Приморская». На данный момент причина изменения графика движения поездов не сообщается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ПАО «Газпром» может изменить свое место регистрации с Москвы на Петербург, а штаб-квартира будет расположена в «Лахта-Центре». Также будут внесены изменения в устав холдинга.