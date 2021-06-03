Трасса «Нева» станет первым в России беспилотным логистическим коридором

До 2024 года трасса М-11 «Нева» направлением Москва – Санкт-Петербург станет первым в России беспилотным логистическим коридором. В Министерстве транспорта сообщили, что данное соглашение уже подписано Министерством транспорта РФ с рядом других компаний, принимавших участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, планируется создание специальных хабов на подъездах к Москве и Северной столице, которые будут исключать заезд автономных грузовиков в города по все трассе «Нева». Также сообщается, что в районе Твери ожидается строительство северного обхода для того, чтобы исключить выезд беспилотников на реконструированный участок трассы М-10.

Кирилл Богданов, заместитель министра транспорта РФ, сообщил, что "до 2030 года в беспилотные коридоры будет включено 19,5 тыс. км федеральных дорог".