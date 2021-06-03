В Петербурге планируют увеличить число платных парковочных мест до 80 тысяч

Кирилл Поляков, глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга, сообщил, что в будущем планируется увеличить количество платных парковочных мест до 80 тысяч. Особое внимание будут уделять захватывающим парковкам, которые станут бесплатными для водителей, пересаживающихся на общественный транспорт.

Стоит отметить, что ведомство заключило контракт на 30,8 млн рублей на проектирование расширения платных парковочных зон Центрального и Адмиралтейского районов. Подрядчиком станет АО «Петербургские дороги». Также будет проходить строительство платных парковок на 153 улицах Адмиралтейского и на 112 улицах Центрального районов. Все работы начнутся со следующего года.

Кроме того, глава комтранса сообщил о том, что граждане живущие за пределами зон платной парковки уже давно обращались в ведомство, чтобы им расширили границы. Также аналитик в области систем общественного транспорта Владимир Валдин отметил, что при увеличении числа парковочных мест получится разгрузить центральные улицы города.