В Петербурге планируют запуск новой маршрутной сети с 15 июля 2022 года

15 июля 2022 года в Петербурге запустят новую сеть маршрутов общественного транспорта. Транспортная реформа должна была начаться еще в 2020 году, однако, была отложена из-за пандемии коронавируса.

Все маршруты, пользующиеся популярностью у петербуржцев, будут сохранены и усилены. Также, будет устранено излишнее дублирование маршрутов. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

В Смольном отметили, что обслуживать жителей города будут 459 автобусных маршрутов. 110 «социальных» маршрутов, входящих в их число, будут обеспечены ГУП «Пассажиравтотранс», а 349 – выставлены на конкурс.