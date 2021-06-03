В Петербурге расширят зону платной парковки

К 2022 году в Северной столице планируется существенно расширить пространство платной парковки. Парковочные пространства в 2021 году организуют на 71 улице Центрального района. Дополнительные парковочные места появятся также на 153 улицах Адмиралтейского района и 112 улицах Центрального района. Пользоваться парковочными зонами начнут в 2022 году.

Как отмечают городские власти, расширение зоны платной парковки позволит регулировать транспортные потоки в центр Петербурга.

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил, что в ведомство неоднократно поступали просьбы петербуржцев, проживающих за пределами платной парковочной зоны, о расширении парковки. Так, с появлением дополнительных парковочных мест, автомобилистам Петербурге будет обеспечен комфорт – найти место для парковки в центре города теперь гораздо проще.

Ранее Поляков отмечал, что в Петербурге также планируется развитие зоны перехватывающих парковок, они останутся бесплатными.

Как отмечают в Смольном, после расширения парковочных зон, в административных границах Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов, количество парковочных мест составит около 62 тысяч.