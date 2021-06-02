В 2022 году в Петербурге заработает новая маршрутная сеть

В Петербурге утвердили новую маршрутную сеть. Она начнет работать с 15 июля 2022 года в рамках транспортной реформы. В связи с этим было подписано постановление Правительства о внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Согласно постановлению, город будет обслуживать 459 автобусных маршрутов. Среди них 349 маршрутов будут выставлены на конкурс и 110 от ГУП «Пассажиравтотранс»). Кроме того, будут закрыты действующие сейчас автобусные маршруты. Так, 230 автобусов перестанут ходить. Почти все они “коммерческие”. Их заменят на современные и комфортабельные автобусы.