В Катаре решили приобрести долю в роекте ЗСД

Долю в проекте «Западный скоростной диаметр» решили приобрести в Катаре. Соответствующее заявление сделали в суверенном фонде Qatar Investment Authority, QIA. Сделку планируют закрыть во второй половине текущего года. Однако для этого необходимо одобрение Федеральной антимонопольной службой.

В сделке по приобретению доли ЗСД покупателем выступает 100% дочерняя компания QIA — F4 Holding LLC. Напомним, Западный Скоростной Диаметр строится с 2011 года. Партнеры проекта учреждены ВТБ и Газпромбанком.

«Мы приветствуем решение QIA о вхождении в проект и полагаем внимание знакового финансового института признанием качества проделанной работы и свидетельством перспектив развития проекта», — сообщает гендиректор «ВТБ Инфраструктурный холдинг», Олег Панкратов.