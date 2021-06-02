В центре Петербурге увеличат зону платной парковки

В Петербурге планируют расширить зону платной парковки. Изменения коснутся парковок в Адмиралтейском и Центральном районах. Для этого уже заключили контракт на сумму в 30, 8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Проект платной парковки должен быть готов к концу июня. Расширения коснутся 71 улицы в Центральном районе, а до конца года в этом районе должно быть подготовлено 112 улиц. В Адмиралтейском районе спроектируют до конца года платную парковку на 153 улицах.

«Цель создания зоны платной парковки – регулирование транспортных потоков, обеспечение приоритета общественному транспорту и упорядочение парковочного пространства. Теперь, приезжая в центр города, припарковать транспортное средство стало гораздо проще», – отметил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.