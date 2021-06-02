На «синей» ветке восстановили движение поездов

В Петербурге устранили неполадки на второй линии метрополитена. Сотрудники смогли исправить поломку менее, чем за час. Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

Напомним, сбой на «синей» ветке петербургского метрополитена возник 1 июня, во вторник, в вечерний час пик. Однако неисправность коснулась лишь севера второй линии. По информации сотрудников подземки, между станциями «Парнас» и «Удельная» сломался светофор.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о увеличенном интервале движения поездов на линии №2. Причиной задержек назвали неисправность со светофором. В час пик на севере ветке работникам пришлось в кратчайшие сроки устранить поломку.