Весь июнь в центре Петербурга будет ограничено и перекрыто движение

Из-за проведения праздника выпускников «Алые паруса», а также проведения матчей чемпионата Европы по футболу в Петербурге ограничат и перекроют проезд транспорта по центру города.

Так, нельзя будет проехать по Дворцовому мосту с 7 июня до 8 июня. Запрет будет действовать сутки с 23:20 до 1:10 следующего дня. В такие же временные рамки нельзя будет там проехать с 8 до 9 июня. Кроме того, с 23:20 закроют проезд 12 июня до 02:30 следующего дня.

24 июня запрет будет действовать с 23:20 и до 1:10 следующего дня. Последний день запрета проезда на мосту выпадет на период с 25 по 26 июня. Проезд будет закрыт с 16 часов до 6 утра.

К тому же проезд будет запрещен с 4 июня по 28 июня на парковочной зоне Биржевой площади. Ограничения будут действовать с 00:00 до 23:00.