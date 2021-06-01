За май камеры зафиксировали почти полмиллиона нарушений ПДД

В Петербурге подсчитали количество нарушений правил дорожного движения, которые попали в мае в объективы камер фото- и видеофиксации. Таким нарушений насчитывается более 460 тысяч. Из них 95% пришлись на превышение скорости. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, камеры зафиксировали нарушение скоростного режима 443 тысячи раз. Кроме того, 9 тысяч водителей нарушили правила стоянки и остановки. Грузовые автомобили 6 тысяч раз выехали за вторую полосу.

Напомним, в середине мая в Петербурге появились новые передвижные комплексы фото- и видеокамер. Для нового оборудования нет необходимости устанавливать предупреждающие знаки.