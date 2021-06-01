Развязка ЗСД со Шкиперским протоком обойдется городу в 2,3 млрд

В Петербурге начнется строительство Шкиперской дородной развязки, которая войдет в состав Западного скоростного диаметра. Согласно плану, работы завершат в течение трех лет. Вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов отметил, что строительство нового дорожного полотна позволит улучшить транспортную доступность Васильевского острова.

«Мы приняли решение о строительстве еще одной развязки на Васильевском острове в районе Шкиперского протока. Это улучшит транспортную ситуацию в южной части Васильевского острова, позволит обеспечить более комфортный трафик на улично-дорожной сети. Летом планируем начать там работы по ее строительству и завершить в течение двух, максимум трех лет», — сообщил замглавы города.

На строительство одного из участков ЗСД в районе Шкиперского протока АО "ЗСД" объявило конкурс, который продлится до 23 июня. После комиссия выберет подрядчика и начнется строительств объекта. Известно, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,36 млрд рублей.