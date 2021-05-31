В районе Шкиперского протока на Васильевском острове будет построена развязка

В Санкт-Петербурге начнется строительство Шкиперской дородной развязки, которая войдет в состав Западного скоростного диаметра (ЗСД). Работы будут завершены в течение трех лет. Вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов отметил, что строительство нового дорожного полотна позволит улучшить транспортную доступность Васильевского острва.

«Мы приняли решение о строительстве еще одной развязки на Васильевском острове в районе Шкиперского протока. Это улучшит транспортную ситуацию в южной части Васильевского острова, позволит обеспечить более комфортный трафик на улично-дорожной сети. Летом планируем начать там работы по ее строительству и завершить в течение двух, максимум трех лет», — сообщил замглавы города.

Предварительная стоимость предполагаемых работ оценивается в 7 млрд рублей.