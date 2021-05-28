За две недели новые камеры зафиксировали 50 тысяч нарушений ПДД

В Петербурге две недели назад появились новые передвижные комплексы фотовидеофиксации. За этот период камеры зарегистрировали более 50 тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Городского мониторингового центра.

На данный момент в Петербурге работает 20 подобных комплексов. В ближайшее время планируется добавить еще 20 камер, способных зафиксировать превышение разрешенной скорости на аварийно-опасных участках.

Согласно статистике, за минувший месяц в Северной столице зарегистрировано 365 аварий, в которых пострадали люди. За апрель пострадало 409 горожан и 7 погибли.