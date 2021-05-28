На территории Васильевского острова появится новая развязка ЗСД

Петербуржцам сообщили о намерениях продолжать развитие Западного скоростного диаметра. С планами по строительству Витебской развязки и нового участка ЗСД поделился с горожанами вице-губернатор Максим Соколов.

Так, к 2024 году завершится первый этап строительства широтной магистрали. Кроме того, в ближайшее время на намывных территориях Васильевского острова построят развязку ЗСД.

«Вы знаете, что сейчас активно ведется строительство целого нового района на намывных территориях. Ну и в любом случае это тоже улучшит транспортную ситуацию на Васильевском острове в северной его части», – отметил Соколов.

На данный момент Западный скоростной диаметр является популярной дорогой у петербуржцев и гостей города. За сутки по ЗСД проезжают до 400 тысяч машин.