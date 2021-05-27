Загруженность дорог 26 мая в Петербурге достигла 9 баллов

В среду, 26 мая, около 18:30 сервис «Яндекс.Пробки» показал, что загруженность дорог в Санкт-Петербурге достигла 9 баллов. Основная часть пробок пришлась на Центральный, Адмиралтейский и Красногвардейский районы.

Так, в центре города образовались заторы на Садовой улице, Дворцовой набережной, на Невском, Лиговском и Литейном проспектах, а также на улицах Пестеля, Ломоносова и Суворовском проспекте.

В Красногвардейском районе пробки образовались на Заневском, Косыгина, Дальневосточном и Ириновском проспектах. Также затрудненное движение наблюдалось и на Якорной улице.

В Адмиралтейском районе заторы образовались на Измайловском и Москвоском проспектах, а также на набережной Обводного канала.