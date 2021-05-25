Ко Дню города перекроют некоторые участки улиц

В Петербурге сообщили горожанам о перекрытии проездов в связи с проведением мероприятий в честь Дня города, который отмечается 27 мая. Однако ограничения будут действовать до 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В День города с 8:30 до 11:00 закроют проезд по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади. Также нельзя будет проехать до 30 мая вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы. Кроме того, движение перекроют по центру города 30 мая с 8:30 до 13:00.

Также с 27 до 31 мая нельзя будет останавливаться по Адмиралтейскому проспекту, Сенатской площади, Адмиралтейской, Английской и Университетской набережным. Кирпичного переулка.