С января по апрель в Петербурге произошло 1 178 аварий на каршеринге

В Петербурге подсчитали количество аварий с участием пользователей каршеринга. Так, за период с января по апрель в городе зафиксировано 1 178 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Павел Кузнецов, старший инспектор по особым поручениям отдела ДПС УГИБДД по Петербургу и области.

Примечательно, что большая часть аварий произошла по вине арендаторов. Специалисты считают, что причиной такого большого количества аварий становится отношение арендаторов к взятой на прокат машине. За собственный автомобиль люди всегда переживают больше.

Кроме того, некоторые люди заходят в систему каршеринга под чужим аккаунтом и надеются, что за совершенные нарушения ПДД их не найдут. Однако представители ГИБДД отмечают ложность подобных заявлений.