В Петербурге снизили в пять раз налог на квадроциклы

Петербургских владельцев квадроциклов обрадовали изменениями в законе о налоге на транспорт. Так, налог для малолитражных аквабайков снизился до 50 рублей, а для более мощных скутеров налог сократился до 150 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, в понедельник, 24 апреля, власти приняли решение о внесении изменений в закон о транспортном налоге. Согласно тексту постановления, налог на гидроциклы, обладающие мощностью до 100 лошадиных сил, стал 50 рублей. При этом налог на водные скутеры с мощностью более 100 лошадиных сил составит 150 рублей.

Как сообщает «МК в Питере», до изменений закон налог на гидроциклы с мощность до 100 л.с. составлял 250 рублей, а за более мощные скутера приходилось платить 500 рублей.