По набережной Грибоедова ограничат проезд с 24 мая

В Петербурге начнут ремонт Мастерового двора. В связи с этим на участке прилегающей дороги будет ограничено движение транспорта. Ограничения вступят в силу с 24 мая, с понедельника новой недели. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Так, с понедельника будет ограничен проезд по набережной Грибоедова канала на участке от Чебоксарского переулка до Конюшенной площади. Решение на проведение работы выдано Государственной административно-технической инспекцией до середины октября 2023 года. На данный момент ГАТИ выдала разрешение на установку строительных лесов, а также различных необходимых ограждений.