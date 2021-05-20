Вечером на улицах Петербурга пробки достигли 9 баллов

В Петербурге собрались «пятничные» пробки в четверг вечером, 20 мая. Сервис «Яндекс.Пробки» показывает отметку в 9 баллов. Машины передвигаются на минимальной скорости по всему городу.

Так, наиболее плотно на Дворцовой набережной, на Лиговском, Невском и Литейных проспектах, а также на Измайловском и Московском проспектах. Кроме того, трудно проехать по набережной Обводного канала и Малому проспекту Васильевского острова, а также по 8-й и 9-й линиям.

Согласно прогнозу сервиса, к 21 часа пробки «рассосутся», однако в пятницу, 21 мая, заторы образуются традиционно с еще большей интенсивностью.