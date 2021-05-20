В Петербурге закроют финские заправки Nestle

В Северной столице закроют заправочные станции Nestle. Финская компания больше не планирует развивать заправочную сеть в городе. На месте заправок пройдет ребрендинг станций компанией «Татнефть». Компания планирует сделать заправочные станции с гастрономическим уклоном. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На местах финских АЗС, согласно планам руководства «Татнефти», будут каждый месяц открывать по две точки заправок. Так, самой первой площадкой для ребрендинга станет заправка на Планерной улице. Следующей на очереди станет АЗС, расположенная на Октябрьской набережной в здании 12 литер А. В целом за 2021 год «Татнефть» планирует открыть как минимум 15 заправочных станций.