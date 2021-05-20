С лета в Петербурге Комтранс займется вопросами парковок в неположенных местах

В Петербурге вопросом обеспечения правил остановки и стоянки транспортных средств займется Комитет по транспорту. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 июля 2021 года. Об этом сообщает глава Комтранса, Кирилл Поляков.

Распоряжение и передачи полномочий было подписано в конце 2020 года между Министерством внутренних дел и администрацией Петербурга.

«Порядок останется практически прежним. Единственное – оформление протоколов об административных правонарушениях переходит, соответственно, в полномочия Комитета по транспорту. Расположение штрафплощадок будет прежнее», – отметил Кирилл Поляков.

Кроме того, стали известны адреса новых офисов: 8-я Советская улица, проспект Ветеранов, 131; Синявинская улица, 3 и проспект Просвещения, 54.