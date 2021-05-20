Подрядчика, ремонтировавшего Ушаковский путепровод, привлекут к ответственности за утреннюю пробку

Утро в Северной столице началось с внушительного затора на Приморском шоссе. Пробка растянулась на пять километров из-за ремонтных работ на Ушаковском путепроводе. По факту помех проезду автомобилей Государственная административно-техническая инспекция начала проверку подрядчика.

Как сообщается в пресс-службе ГАТИ, работы подрядчику заказал СПб ГБУ «Мостотрест». В результате проверки инспекторы вывили множество нарушений в организации ремонтных работ и в регулировании дорожного движения.

На данный момент результаты проверки переданы в ГИБДД, а также в комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.