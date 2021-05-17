Во время акции «Ночь музеев» в Петербурге запустят дополнительные автобусы

В Санкт-Петербурге в ночь с субботы на воскресенье, с 22 на 23 мая, пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Во время этого мероприятия петербуржцы и гости города смогут посетить разные концерты, спектакли выставки, экскурсии и мастер-классы.

Добраться до культурных мест можно будет на общественном транспорте. Во время акции в Петербурге дополнительно запустят 45 ночных автобусов, которые будут курсировать по разным направлениям.

Все маршруты будут начинаться с начальной общей точки — Исаакиевской площади. Так, первый будет везти к проспекту Стачек, второй — к Литейному проспекту, третий — к площади Александра Невского, четвертый — к Вяземскому переулку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».