В Петербурге появится первый в России сервис паркшеринга iParkU

В мае в Санкт-Петербурге планируется запуск первого в России сервиса с паркшерингом, который будет называться iParkU. Этот проект уже привел более 45 млн рублей от инвесторов. Представители данного сервиса сообщили, что этот формат уже запускали в тестовом режиме. Его использовали на небольшом парковочном участке, где наблюдаются проблемы с парковкой.

Принцип работы сервиса заключается в том, что пользователь заходить в приложение и оставляет заявку на парковку в определенной локации. В свое время другой водитель должен ответить на это обращение и проинформировать о готовности освободить парковочное место. Стоимость одноразового поиска свободного места для машины будет составлять 200 рублей, 150 из которых будет уходить в карман водителю, уступившему место.

«Ожидается, что к 2027 году объем рынка интеллектуальных парковок на улицах во всем мире достигнет $3,7 млрд. Только в Москве и Санкт-Петербурге на дорогах ежедневно перемещаются около 5,5 млн автомобилей и многие водители испытывают сложности с парковкой», — сообщил Ричард Стевенс, гендиректор и акционер iParkU. Также он добавил, что если этот сервис поможет хотя бы 5% автомобилистов, то доход достигнет 12 млрд рублей.