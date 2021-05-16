Тройная авария собрала пробку перед вантовым мостом

В Петербурге на Кольцовой автодороге столкнулось три автомобиля. Авария произошла в воскресенье, 16 мая, на внутреннем кольце КАД при подъезде к вантовому мосту. В результате аварии на дороге образовалась серьезная пробка. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появились кадры с места происшествия. На внутреннем кольце столкнулись фура, легковушка и «Газель». По дороге разлетелся груз одной из машин, похожий на мешки с зерном.

«Пробка ужас! Кто может, съезжайте в Кудрово. Дальше затор», – советуют очевидцы в комментариях под постом.

На данный момент выясняются обстоятельства аварии и наличие пострадавших.