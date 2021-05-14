На ЗСД установили рекорд по суточному трафику

В Санкт-Петербурге на Западном скоростном диаметре (ЗСД) был установлен новый рекорд по суточному трафику. Официальное сообщество ЗСД, 14 мая, сообщило, что в последний день апреля, 30 числа, на дороге было зафиксировано 391 тыс. транзакций за сутки.

Из всех поездок 91% был совершен с использованием транспондера. Также трафик на ЗСД вырос из-за высокого спроса на проезд за город. Также отметим, что по сравнению с 2020 годом этого же месяца, суточный трафик увеличился в 2 раза.

«Наиболее популярными во время праздничных дней стал маршрут Богатырский проспект – КАД (Юг) и маршруты до развязок ЗСД с Е-18 «Скандинавия» и КАД (Юг)», — говорится в сообщении ведомства.