В Петербурге планируют ввести ограничение скорости для самокатчиков

Петербуржцы обсуждают в социальных сетях вопрос регулирования движения самокатов по городу. Наиболее активно жители города одобряют введение ограничения скоростного режима до 15 километров в час.

На данный момент в Северной столице можно взять в аренду 12,5 тысяч самокатов. При этом электросамокаты способны развивать приличную скорость, что создает травмпоопасные ситуации на дороге и на тротуаре. Так, за минувшие 8 месяцев в Петербурге зафиксировано 34 наезда на пешеходов. Среди них один из наездов на электросамокате привел к смертельному исходу. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В Петербурге также завершилось совещание на эту тему сегодня, 13 мая. В ходе обсуждений выступил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков, отметив, что вопрос будет регулироваться на должном уровне.

Кроме того, петербуржцы обсуждают запрет на парковку самокатов ближе, чем 15 метров к станции метро, так как сброшенные самокаты мешают проходу и проезду с колясками.

«Передвижение по городу должно быть удобным, комфортным, а главное - безопасным для всех участников дорожного движения. Сегодня мы совместно с кикшеринговыми организациями договорились о реализации необходимых мер как со стороны города, так и со стороны бизнеса, которые направлены на упорядоченное развитие сервисов аренды самокатов», - отметил Кирилл Поляков.