К 2024 году в Петербурге планируют построить семь станций метро

В Петербурге обсуждается вопрос открытия семи новых станций метрополитена. При удачном решении с финансированием новые станции появятся в городе к 2024 году. Об этом сообщает Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга.

На данный момент «Метрострой Северной столицы» предложил проект, согласно которому, к 2024 году в городе появятся три станции метро. Так, будет проложено 9 км путей для станций «Путиловская», «Казаковская» и «Большой проспект». Для реализации проекта необходимо финансирование в 60 млрд рублей. По оценке экспертов, у города есть такие финансовые возможности.

«Мы также направили заявку и в федеральное правительство для поддержки из федерального бюджета. В случае этой поддержки темпы строительства [метрополитена] будут существенно ускорены, и теоретически можно построить еще четыре станции в эти же сроки, но это потребует грантов со стороны федерального правительства», - отметил вице-губернатор.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов ранее обсуждал возможность привлечения кредитов на федеральном уровне с целью строительства станций метрополитена.