Камеры зафиксировали в Петербурге около 400 тыс. нарушений ПДД

В Санкт-Петербурге за этот год средства фото- и видеофиксации выявили 380 тысяч нарушений, связанных с превышением скорости. Также посредством камер было выявлено 5 тысяч нарушений за неправильную парковку/остановку, а также 3 тысячи — движение грузовых транспортных средств.

За 2021 год камеры смогли зафиксировать более 1 млн нарушений на дорогах. В комитете по информатизации и связи сообщили, что в Северной столице расположено около 320 стационарных, передвижных и мобильных комплексов.

Сообщается, что за этот год планируется поставить 240 новых камер по 170 адресам.