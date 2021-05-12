В Петербурге введут ограничения скорости передвижения на самокатах

В Северной столице ограничат скорость передвижения на электросамокатах. Максимально допустимая скорость составит 15 км/ч. Данное решение принято с целью обеспечения безопасности участников движения.

11 мая в ходе совещания, участниками которого стали представитель Комитета по транспорту, было принято решение о введении ограничения скорости самокатов. Следить за соблюдением новых правил будут представители каршеринговых сервисов, с помощью которых жители города арендуют самокаты. В случае, если сервис не имеет возможности выполнить данное условие, он обязан сообщить пользователям об ограничении скорости, при нарушении данных правил, аккаунт сервиса подлежит блокировке.