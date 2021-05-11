13 мая закроют движение трамваев по Кронверкскому проспекту

В четверг, 13 мая, В Петербурге будут проведены праздничные мероприятия, посвященные Ураза-байраму, в связи с чем движение трамваев у Соборной мечети будет перекрыто.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой СПб ГУП «Горэлектротранс», движение будет закрыто в период с 03:45 до 06:00. Маршруты трамваев №6 и 40 будет изменены.

Трамвай №6 проследует по маршруту до «Улицы Кораблестроителей», трамвай №40 от «Тихорецкого проспекта» до улицы Льва Толстова и далее до станции метро «Выборгская», а также от «Улицы Кораблестроителей» до 19-й линии В.О.