В тоннеле у Гренадерского моста будет ограничено автомобильное движение

В Санкт-Петербурге в транспортном тоннеле около Гренадерского моста начнутся ремонтные работы. Из-за этого движение автомобилей будет ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Дорожные работы будут проводиться по замене асфальтобетонного покрытия. В связи с этим, до 17 мая в обоих направлениях для транспортных средств будут действовать ограничения движения в тоннеле. Водителей просят заранее выбирать пути следования и планировать свой маршрут.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Кольцевой автодороге будут перекрыты две полосы для движения на участке между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе.