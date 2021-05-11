Из-за проведения Ураза-байрама в Петербурге изменится движение трамваев

В Санкт-Петербурге, в четверг, 13 мая в связи с проведением мероприятий около Соборной мечети, посвященных Ураза-байраму, изменится движение некоторых трамваев по Кронверкскому проспекту на Петроградской стороне.

Пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщает, что трамваи прекратят работать на этом участке с 03:45 до 06:00. Следовательно, номера маршрутов 6 и 40 будут изменены. Таким образом, маршрут №6 будет следовать от конечной станции «Улица Караблестроителей» по действующей трассе до 19-й линии Васильевского острова. Трамвай №40 отправится от конечной остановки «Тихорецкий проспект» до улицы Льва Толстого, а потом по улице Чапаева, Гренадерскому мост, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова, до станции метро «Выборгская». Вторым маршрутом этого трамвая станет движение от конечной остановки «Улица Караблестроителей» до 19-й линии В.О.