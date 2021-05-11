Во вторник в Петербурге утренние пробки достигли 7 баллов

В Санкт-Петербурге, во вторник, 11 мая, в 9 часов утра в городе образовались большие пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог оценивается в 7 баллов. Самые большие заторы образовались на юго-западе и востоке КАД.

На кольцевой автодороге парализовало движение на внутренней стороне от Ленинградской улицы в Кудрово до Большого Обуховского моста и от пересечения с Дачным проспектом до развязки с Таллинским шоссе. Кроме того, образовались пробки на Народной улице в сторону Октябрьской набережной, а также сама набережная от улицы Крыленко до Володарского моста, а также от Зольной улицы к мосту Александра Невского.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во вторник, 11 мая, в Северной столице загруженность дорог к 7 утра оценивалась в 1 балл, а с 7 до 10 утра — в 3 балла.